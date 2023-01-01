Клондайк (сериал, 2014) смотреть онлайн
8.42014, Klondike 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В центре сюжета — история шестерых золотоискателей, которые встречаются в долине реки Юкон во времена Золотой лихорадки. Им предстоит выжить в суровых северных краях, куда отправлялись самые отчаянные авантюристы.
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Информация
СтранаСША, Канада
ЖанрыПриключения, Драмы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актёр
Иэн
Харт
- ГЛАктёр
Грег
Лосон
- Актриса
Конор
Лесли
- Актёр
Ричард
Мэдден
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Джонни
Симмонс
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Сэм
Шепард
- РАСценарист
Рэйчел
Абрамовитц
- ДГСценарист
Джошуа
Голдин
- ПШСценарист
Пол
Шойринг
- МФПродюсер
Майкл
Фрислев
- ЧОПродюсер
Чад
Оакес
- ДХХудожница
Джоэнн
Хансен
- КРХудожник
Кен
Ремпел