Истерзанная (сериал, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Убегая от домашнего насилия, женщина находит любовь всей своей жизни. Турецкая мелодрама о нелегком пути к счастью. Совсем юная Нефес выходит замуж за нелюбимого человека, выбранного ее родителями. В первый же вечер после свадьбы жестокий супруг избивает и насилует свою жену, и даже рождение �сына не спасает Нефес от издевательств. Спустя шесть лет девушка находит в себе силы сбежать от домашнего тирана, спрятавшись в машине бизнесмена Тахира, что становится началом их непростой истории. Удастся ли молодым людям преодолеть все испытания и обрести счастье, узнаете на Wink — турецкий сериал «Истерзанная» доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!
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Информация
Рейтинг
- ЮОРежиссёр
Юсуф
Омер Синав
- ЭКРежиссёр
Эмре
Кабакушак
- УТАктёр
Улаш
Туна Астепе
- ИХАктриса
Ирэм
Хэльваджиолу
- СТАктёр
Синан
Тузджу
- ОГАктриса
Оикю
Гюрман
- СГАктёр
Саит
Генай
- НДАктриса
Нурсим
Демир
- ДКАктёр
Джем
Кенар
- ХОАктёр
Хильми
Озчелик
- НКАктриса
Налан
Куручим
- ФААктёр
Фуркан
Аксой
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляно�вский
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина