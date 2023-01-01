Истерзанная
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Истерзанная

Истерзанная (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Sen Anlat Karadeniz 3 сезона
Драмы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Убегая от домашнего насилия, женщина находит любовь всей своей жизни. Турецкая мелодрама о нелегком пути к счастью. Совсем юная Нефес выходит замуж за нелюбимого человека, выбранного ее родителями. В первый же вечер после свадьбы жестокий супруг избивает и насилует свою жену, и даже рождение сына не спасает Нефес от издевательств. Спустя шесть лет девушка находит в себе силы сбежать от домашнего тирана, спрятавшись в машине бизнесмена Тахира, что становится началом их непростой истории. Удастся ли молодым людям преодолеть все испытания и обрести счастье, узнаете на Wink — турецкий сериал «Истерзанная» доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!

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Информация

Страна
Турция
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Истерзанная»

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