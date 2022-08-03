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Испытание верностью

Испытание верностью (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Испытание верностью 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Счастье Али, столь ревностно хранимое ею, разбито. Она остается без денег, без работы, без связей. Алевтине предстоит нешуточная борьба за личное счастье. Сумеет ли она в свои «сорок с хвостиком» изменить себя и снова объединить разрушенную семью?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Испытание верностью»