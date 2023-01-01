Инстинкт (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Увлекательный детективный сериал с Аланом Каммингом в роли бывшего агента ЦРУ, которому спецслужбы никак не дают уйти на покой. Проработав в разведке много лет, профайлер Дилан Рейнхарт выходит на заслуженную пенсию. Он реализует давнюю мечту – начинает преподавать психологию в университете, а в свободное время пишет детективы. Как вдруг в Нью-Йорке объявляется серийный убийца, вдохновляющийся книгами Рейнхарта в своих преступлениях. Дело ведет специалистка из местного департамента ЦРУ Лиззи Нидхем, и она обращается за помощью к Дилану. Как сработаются Рейнхарт с Нидхем и чем завершится их расследование – можно узнать, если смотреть сериал «Инстинкт» онлайн в хорошем качестве на Wink.



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