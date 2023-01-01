Инстинкт (сериал, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Увлекательный детективный сериал с Аланом Каммингом в роли бывшего агента ЦРУ, которому спецслужбы никак не дают уйти на покой. Проработав в разведке много лет, профайлер Дилан Рейнхарт выходит на заслуженную пенсию. Он реализует давнюю мечту – начинает преподавать психологию в университете, а в свободное время пишет детективы. Как вдруг в Нью-Йорке объявляется серийный убийца, вдохновляющийся книгами Рейнхарта в своих преступлениях. Дело ведет специалистка из местного департамента ЦРУ Лиззи Нидхем, и она обращается за помощью к Дилану. Как сработаются Рейнхарт с Нидхем и чем завершится их расследование – можно узнать, если смотреть сериал «Инстинкт» онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- МРРежиссёр
Майкл
Ройч
- Актёр
Алан
Камминг
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- ДИАктёр
Дэниэл
Ингс
- МБАктёр
Майкл
Б. Сильвер
- ДМАктёр
Дэнни
Мастроджорджо
- Актриса
Шэрон
Лил
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- СРАктёр
Стефен
Райдер
- ДМАктёр
Джон
Майньери
- ТВАктёр
Трэвис
Ван Винкл
- КМСценарист
Констанс
М. Бёрдж
- МРПродюсер
Майкл
Ройч
- БРПродюсер
Билл
Робинсон
- КБХудожник
Курт
Бич
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- КЛОператор
Кристофер
ЛяВассёр
- ДЛОператор
Джимми
Линдси
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн