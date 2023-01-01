Голос ангела
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Голос ангела
8.62019, Голос ангела 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

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Голос ангела (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Валентине за тридцать, она живет в небольшом поселке, работает врачом в местном медпункте. На ее долю выпало немало трагедий: ранняя смерть родителей, разрыв с женихом, потеря ребенка и, наконец, ссора с младшей сестрой Оксаной – единственным родным человеком, который у нее остался. Едва окончив школу, Оксана заявила сестре, что выходит замуж. Валентина восприняла эту новость враждебно: между девушками произошла ссора, после которой оскорбленная и разъяренная Оксана уехала в неизвестном направлении...

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