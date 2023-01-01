Екатерина Великая (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

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Обладательница «Оскара» Хеллен Миррен в историческом сериале о российской императрице.



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Сериал «Екатерина Великая» расскажет о жизни правительницы и ее взаимоотношениях с князем Григорием Потемкиным. Как она пришла к власти? Чем пожертвовала ради престола? Кому отдала свое сердце?

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