Дядюшка Ау (мультсериал, 1979) смотреть онлайн
9.01979, Дядюшка Ау 1 сезон
Мультсериалы0+
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Сюжет
В первом фильме из серии о волшебном лесном человечке зритель знакомится с Дядюшкой Ау, который спорит с собственным отражением в зеркале, принимает ванну, а также знакомится с девочкой Риммой, еe друзьями, и даже приходит к ней на день рождения.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb