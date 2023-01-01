Дядюшка Ау
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Дядюшка Ау

Дядюшка Ау (мультсериал, 1979) смотреть онлайн

9.01979, Дядюшка Ау 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

В первом фильме из серии о волшебном лесном человечке зритель знакомится с Дядюшкой Ау, который спорит с собственным отражением в зеркале, принимает ванну, а также знакомится с девочкой Риммой, еe друзьями, и даже приходит к ней на день рождения.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb