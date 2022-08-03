Два с половиной человека
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Два с половиной человека

Два с половиной человека (сериал, 2003) смотреть онлайн

9.62003, Two and a Half Men 12 сезонов
Мелодрама, Комедия18+

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О сериале

Закоренелый холостяк Чарли и его брат Алан, недавно разошедшийся с женой, живут под одной крышей. Чарли постоянно заводит любовные интрижки, а Алан всеми силами пытается от него не отстать. В свободное от амурных приключений время братья воспитывают десятилетнего сынишку Алана Джейка...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два с половиной человека»