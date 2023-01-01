Друзья и соседи
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Друзья и соседи

Друзья и соседи (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Друзья и соседи 1 сезон
Драма18+

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О сериале

После внезапного развода и потери работы крупный финансист Эндрю Купер начинает грабить богатых соседей, чтобы удержаться на плаву. Кражи у людей из того же социального слоя странным образом ободряют его.

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Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Друзья и соседи»