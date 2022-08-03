Древо жизни (2013)
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Древо жизни (2013)

Древо жизни (2013) (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.32013, Darvoto na jivota 2 сезона
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Древо жизни» - историческая семейная драма, действие которой начинается с провозглашения независимости Болгарии в 1908 году. Это очень личная история одной многолюдной и богатой семьи на фоне ключевых событий болгарской истории.

Страна
Болгария
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Древо жизни (2013)»