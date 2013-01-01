WinkСериалыДрево жизни (2013)1-й сезон11-я серия
Древо жизни (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
8.32013, Darvoto na jivota
Драма, Исторический18+
- 18+52 мин
О сериале
«Древо жизни» - историческая семейная драма, действие которой начинается с провозглашения независимости Болгарии в 1908 году. Это очень личная история одной многолюдной и богатой семьи на фоне ключевых событий болгарской истории.
СтранаБолгария
ЖанрИсторический, Драма
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.7 IMDb
- ТЧРежиссёр
Тодор
Чапканов
- ЗСРежиссёр
Зорница
Софиа
- ХШАктёр
Христо
Шопов
- ВКАктёр
Владимир
Карамазов
- БРАктёр
Башар
Рахаль
- ММАктёр
Монио
Монев
- МКАктриса
Мария
Каварджикова
- ЛГАктриса
Луиза
Григорова
- ГАктриса
Гергана
- ХААктриса
Христина
Апостолова
- ВБАктёр
Василь
Банов
- ТДАктриса
Теодора
Духовникова
- ХАСценарист
Христина
Апостолова
- ЕМПродюсер
Евтим
Милошев
- ЛНПродюсер
Любомир
Нейков
- АООператор
Антон
Огнянов