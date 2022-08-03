Древо жизни (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Древо жизни (2013). Серия 1
Древо жизни (2013)
1-й сезон
1-я серия

8.22013, Darvoto na jivota
Драма, Исторический18+

«Древо жизни» - историческая семейная драма, действие которой начинается с провозглашения независимости Болгарии в 1908 году. Это очень личная история одной многолюдной и богатой семьи на фоне ключевых событий болгарской истории.

Болгария
Исторический, Драма
51 мин / 00:51

8.8 IMDb

