Древо жизни (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

«Древо жизни» - историческая семейная драма, действие которой начинается с провозглашения независимости Болгарии в 1908 году. Это очень личная история одной многолюдной и богатой семьи на фоне ключевых событий болгарской истории.



