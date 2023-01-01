Долина соблазна
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Долина соблазна

Долина соблазна (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.42020, P-Valley 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чувственный и бьющий наотмашь сериал о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь серий — восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и падения, успех и разочарования, сожаления и надежды на будущее: эти женщины творят на сцене настоящее волшебство, однако их судьбы не всегда похожи на страстный танец.

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Информация

Страна
США
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долина соблазна»

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