Долгая дорога к счастью
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Долгая дорога к счастью

Долгая дорога к счастью (сериал, 2020) смотреть онлайн

9.22020, Долгая дорога к счастью 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жизненная мелодрама о тяжелых последствиях ошибок прошлого от режиссера «Возвращения к себе» и «Компаньонки». Жизнь обычной студентки Нины меняется после того, как жестокий одногруппник изнасиловал ее. Через 9 месяцев девушка рожает ребенка, но решает отказаться от него и тайно наблюдать за дочерью. Когда Нина узнает, что приемная мать девочки погибла в аварии, то бросает жениха и свою размеренную жизнь, устроившись в семью малышки няней-психологом. Сможет ли Нина стать настоящей матерью для своей дочери и исправить ошибки молодости, узнаете в мелодраме «Долгая дорога к счастью» — сериал можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгая дорога к счастью»

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