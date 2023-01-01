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Черный список: Искупление

Черный список: Искупление (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, The Blacklist: Redemption 1 сезон
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Новый проект соберет самых отъявленных преступников из списка Рэда Рэддингтона в одну элитную команду наемников. К этой группе, возглавляемой Сьюзан Харгрейв, присоединится и ее сын — агент Том Кин. И хотя номинально герои сериала являются преступниками, они будут стремиться искупить вину за грехи прошлого. Правда, чтобы добиться желаемого, им все же придется преступить закон...

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список: Искупление»

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