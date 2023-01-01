Блогеры на каникулах
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Блогеры на каникулах
8.52024, Блогеры на каникулах 1 сезон
Комедии, Приключения6+

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Блогеры на каникулах (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Популярные дети-инфлюенсеры отправляются, чтобы отдохнуть на пляже и сойтись в схватке за звание самого крутого блогера.

Каждый из них хотел снять самое лучшее видео и набрать как можно больше лайков, но мирное соперничество переросло в открытое противостояние. Лучшие друзья начали ссориться, плести интриги, и в итоге стали непримиримыми врагами.

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