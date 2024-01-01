Блогеры на каникулах (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Популярные дети-инфлюенсеры отправляются, чтобы отдохнуть на пляже и сойтись в схватке за звание самого крутого блогера.



Каждый из них хотел снять самое лучшее видео и набрать как можно больше лайков, но мирное соперничество переросло в открытое противостояние. Лучшие друзья начали ссориться, плести интриги, и в итоге стали непримиримыми врагами.



Сериал Блогеры на каникулах 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.