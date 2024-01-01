8.52024, Блогеры на каникулах. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Приключения6+
Эта серия пока недоступна
Блогеры на каникулах (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Популярные дети-инфлюенсеры отправляются, чтобы отдохнуть на пляже и сойтись в схватке за звание самого крутого блогера.
Каждый из них хотел снять самое лучшее видео и набрать как можно больше лайков, но мирное соперничество переросло в открытое противостояние. Лучшие друзья начали ссориться, плести интриги, и в итоге стали непримиримыми врагами.
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
8.5 КиноПоиск