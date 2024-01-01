Блогеры на каникулах. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Блогеры на каникулах
1-й сезон
1-я серия
8.52024, Блогеры на каникулах. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Приключения6+

Эта серия пока недоступна

Блогеры на каникулах (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Популярные дети-инфлюенсеры отправляются, чтобы отдохнуть на пляже и сойтись в схватке за звание самого крутого блогера.

Каждый из них хотел снять самое лучшее видео и набрать как можно больше лайков, но мирное соперничество переросло в открытое противостояние. Лучшие друзья начали ссориться, плести интриги, и в итоге стали непримиримыми врагами.

Сериал Блогеры на каникулах 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

8.5 КиноПоиск