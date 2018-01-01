Блогеры на каникулах (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Блогеры на каникулах. Сезон 1
2024, Блогеры на каникулах. Сезон 1 3 серии
Комедия, Приключения

О сериале

Популярные дети-инфлюенсеры отправляются, чтобы отдохнуть на пляже и сойтись в схватке за звание самого крутого блогера.

Каждый из них хотел снять самое лучшее видео и набрать как можно больше лайков, но мирное соперничество переросло в открытое противостояние. Лучшие друзья начали ссориться, плести интриги, и в итоге стали непримиримыми врагами.

