Благие знамения (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Благие знамения 1 сезон
Фэнтези, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Ангел Азирафель и демон Кроули несколько тысяч лет живут среди людей и за это время успели подружиться, хотя это и противоречит строгим правилам небесной и адской канцелярий. Узнав о предстоящем конце света, они решают объединить усилия, чтобы предотвратить апокалипсис, поскольку уже успели �привыкнуть к жизни на Земле.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыКомедии, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ГОАктриса
Глория
Обианьо
- НСАктриса
Нина
Сосанья
- ДМАктриса
Дун
Макичен
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- МСАктриса
Мэгги
Сервис
- АААктриса
Адриа
Архона
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Джон
Хэмм
- ДДСценарист
Джереми
Дайсон
- ЭНСценарист
Энди
Найман
- ДФСценарист
Джон
Финнемор
- ДМПродюсер
Дуглас
Маккиннон
- НГПродюсер
Нил
Гейман
- РУПродюсер
Роб
Уилкинс
- ТБПродюсер
Тим
Брэдли
- МРХудожник
Майкл
Ральф
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд