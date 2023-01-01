Благие знамения
Wink
Сериалы
Благие знамения

Благие знамения (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Благие знамения 1 сезон
Фэнтези, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ангел Азирафель и демон Кроули несколько тысяч лет живут среди людей и за это время успели подружиться, хотя это и противоречит строгим правилам небесной и адской канцелярий. Узнав о предстоящем конце света, они решают объединить усилия, чтобы предотвратить апокалипсис, поскольку уже успели привыкнуть к жизни на Земле.

Все сезоны сериала Благие знамения смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Благие знамения»