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Анна Герман

Анна Герман (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Анна Герман 1 сезон
Драмы18+

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Сюжет

История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…

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Жанры
Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анна Герман»

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