30, но 17
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30, но 17
9.22018, Seoreunijiman yeolilgopimnida 1 сезон
Мелодрамы, Драмы16+

30, но 17 (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В возрасте 17 лет гениальная скрипачка У Со-ри попадает в аварию и оказывается в коме на 13 лет. Очнувшись, девушка ведeт себя соответственно психологическому возрасту, когда встречает 30-летнего Кон У-джина. Тот тоже 13 лет назад перенес психологическую травму и так и не завeл отношений.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb