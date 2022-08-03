9.22018, Seoreunijiman yeolilgopimnida
Мелодрама, Драма18+
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30, но 17 (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
В возрасте 17 лет гениальная скрипачка У Со-ри попадает в аварию и оказывается в коме на 13 лет. Очнувшись, девушка ведeт себя соответственно психологическому возрасту, когда встречает 30-летнего Кон У-джина. Тот тоже 13 лет назад перенес психологическую травму и так и не завeл отношений.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb