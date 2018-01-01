30, но 17 (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

30, но 17. Серия 3
30, но 17
1-й сезон
3-я серия
9.22018, Seoreunijiman yeolilgopimnida
Мелодрама, Драма16+

О сериале

В возрасте 17 лет гениальная скрипачка У Со-ри попадает в аварию и оказывается в коме на 13 лет. Очнувшись, девушка ведeт себя соответственно психологическому возрасту, когда встречает 30-летнего Кон У-джина. Тот тоже 13 лет назад перенес психологическую травму и так и не завeл отношений.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb