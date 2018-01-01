30, но 17 (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+59 мин
30, но 17
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
О сериале
В возрасте 17 лет гениальная скрипачка У Со-ри попадает в аварию и оказывается в коме на 13 лет. Очнувшись, девушка ведeт себя соответственно психологическому возрасту, когда встречает 30-летнего Кон У-джина. Тот тоже 13 лет назад перенес психологическую травму и так и не завeл отношений.
Сериал 30, но 17 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb