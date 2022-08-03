30, но 17 (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

В возрасте 17 лет гениальная скрипачка У Со-ри попадает в аварию и оказывается в коме на 13 лет. Очнувшись, девушка ведeт себя соответственно психологическому возрасту, когда встречает 30-летнего Кон У-джина. Тот тоже 13 лет назад перенес психологическую травму и так и не завeл отношений.

