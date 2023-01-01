1812 (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, 1812 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Проект рассказывает об одной из самых ярких страниц российской истории – Отечественной войне 1812 года. Архитектурные экстерьеры и интерьеры, особенности ландшафта мест, где происходили события, показаны с максимальной исторической достоверностью.
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ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb