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1812

1812 (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, 1812 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Проект рассказывает об одной из самых ярких страниц российской истории – Отечественной войне 1812 года. Архитектурные экстерьеры и интерьеры, особенности ландшафта мест, где происходили события, показаны с максимальной исторической достоверностью.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb