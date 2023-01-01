WinkДетямЗвуки вокруг нас1-й сезон
Звуки вокруг нас (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
6.52015, Sounds Around Us 9 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 1
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 2
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 3
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 4
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 5
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 6
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 7
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 8
- 6+2 мин
Звуки вокруг нас
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Наш мир полон смешных, волнующих и странных звуков. Лиза и Бен, эльфы-близнецы, помогают малышу определить источники всех звуков, которые он слышит изо дня в день. Это может быть собачий лай, звонок велосипеда, звуковой сигнал входящего сообщения или забавный скрип от мытья окна.
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