Звуки вокруг нас (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2015, Sounds Around Us
Мультсериалы6+
Звуки вокруг нас (мультсериал, 2015)
О сериале
Наш мир полон смешных, волнующих и странных звуков. Лиза и Бен, эльфы-близнецы, помогают малышу определить источники всех звуков, которые он слышит изо дня в день. Это может быть собачий лай, звонок велосипеда, звуковой сигнал входящего сообщения или забавный скрип от мытья окна.