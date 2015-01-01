WinkДетямЗвуки вокруг нас1-й сезонЗимний Полдень
5.92015, Sounds Around Us
Мультсериалы6+
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Звуки вокруг нас (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сюжет
Наш мир полон смешных, волнующих и странных звуков. Лиза и Бен, эльфы-близнецы, помогают малышу определить источники всех звуков, которые он слышит изо дня в день. Это может быть собачий лай, з�вонок велосипеда, звуковой сигнал входящего сообщения или забавный скрип от мытья окна.
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