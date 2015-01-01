Прогулка По Лесу
Wink
Детям
Звуки вокруг нас
1-й сезон
Прогулка По Лесу
6.52015, Sounds Around Us
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Звуки вокруг нас (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Наш мир полон смешных, волнующих и странных звуков. Лиза и Бен, эльфы-близнецы, помогают малышу определить источники всех звуков, которые он слышит изо дня в день. Это может быть собачий лай, звонок велосипеда, звуковой сигнал входящего сообщения или забавный скрип от мытья окна.

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