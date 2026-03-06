Звонок из прошлого. Сезон 1
Wink
Сериалы
Звонок из прошлого
1-й сезон

Звонок из прошлого (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, Звонок из прошлого. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+

Контент станет доступным 13.03.2026

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Супруги Катя и Вадим живут в любви и согласии и давно безуспешно пытаются завести ребёнка. Но их спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда неожиданно объявляется Лина, бывшая Вадима, и выясняется, что она уже 16 лет воспитывает рождённого от него сына.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг