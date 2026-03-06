Звонок из прошлого (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Брак Вадима и Екатерины дает трещину после визита женщины, которая шестнадцать лет назад родила от Вадима сына и теперь намерена вернуть былые отношения. Сериал «Звонок из прошлого» — мелодрама о хрупкости семейного счастья.



Екатерина и Вадим давно привыкли к тихому семейному счастью, но однажды в их жизни появляется Лина, с которой у Вадима когда-то давно был роман. Выясняется, что у женщины подрастает сын, о существовании которого мужчина даже не догадывался. Для Кати, которая так и не смогла забеременеть в браке, это известие становится тяжелым ударом. Лина же полна решимости вернуть отца своему ребенку и пытается вскружить голову бывшему возлюбленному. Вадим, терзаясь чувством вины и ответственности, оказывается между двух огней: страстью из прошлого и долгом перед законной супругой. Мужчине трудно устоять перед напором Лины, однако вскоре совесть берет верх, и он возвращается к Кате, но проблема исчезает лишь на первый взгляд.



Удастся ли семье забыть о том, что было? Узнаете, если будете смотреть «Звонок из прошлого» — сериал 2026 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

