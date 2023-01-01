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Звезды рулят
1-й сезон

Звезды рулят (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

7.72019, Звезды рулят. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В гости к шоумену Антону Лирнику и его соведущей Нике Вайпер приходят звeзды телевидения, шоу-бизнеса и кино. Им предстоит пройти ряд комедийных испытаний, связанных с вождением, а также доказать всей стране, что «Звeзды рулят».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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