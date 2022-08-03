Звезды рулят. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Звезды рулят
1-й сезон
3-я серия

Звезды рулят (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

7.82019, Звезды рулят. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В гости к шоумену Антону Лирнику и его соведущей Нике Вайпер приходят звeзды телевидения, шоу-бизнеса и кино. Им предстоит пройти ряд комедийных испытаний, связанных с вождением, а также доказать всей стране, что «Звeзды рулят».

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг