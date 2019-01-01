Звезды рулят (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

В гости к шоумену Антону Лирнику и его соведущей Нике Вайпер приходят звeзды телевидения, шоу-бизнеса и кино. Им предстоит пройти ряд комедийных испытаний, связанных с вождением, а также доказать всей стране, что «Звeзды рулят».



Сериал Звезды рулят 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.