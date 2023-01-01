Зови меня папой. Сезон 1
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Зови меня папой
1-й сезон

Зови меня папой (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Call Me Dad 6 серий
Драма, Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эмиль и Виктор — неразлучные друзья с детства и напарники по работе. Но всё меняется, когда Виктор вдруг начинает встречаться с матерью Эмиля. Возникает нешуточное семейное противостояние, полное ревности и неожиданных поворотов. Дружба трещит по швам, а ужины по выходным превращаются в настоящий ситком!

Сериал Зови меня папой 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Зови меня папой»