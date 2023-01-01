Зови меня папой (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЗови меня папой1-й сезон1-я серия
7.82023, Call Me Dad
Драма, Комедия18+
Эмиль и Виктор — неразлучные друзья с детства и напарники по работе. Но всё меняется, когда Виктор вдруг начинает встречаться с матерью Эмиля. Возникает нешуточное семейное противостояние, полное ревности и неожиданных поворотов. Дружба трещит по швам, а ужины по выходным превращаются в настоящий ситком!
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кристиан
Дюэкьер
- АХАктёр
Алекс
Хег Андерсен
- МХАктёр
Магнус
Хаугард Петерсен
- ЭХАктриса
Эллен
Хиллингсё
- RHАктриса
Roberta
Hilarius Reichhardt
- ДМАктриса
Джоан
Милланд
- ССАктёр
Сёрен
Сэттер-Лассен
- ПГАктёр
Петер
Ганцлер
- ЛХАктёр
Ладо
Хаджич
- AOАктёр
Alvin
Olid Bursøe
- ОДАктёр
Оскар
Дюэкьер Гис
- ПААктриса
Присцилла
Асанте
- МБАктёр
Миккель
Баден Йенсен
- АЛАктриса
Ауста
Леа Йесперсен
- MBАктриса
Malaika
Berenth Mosendane
- ТКАктёр
Томми
Кентер
- СФСценарист
Сёрен
Фельбо
- КСПродюсер
Катрин
Саломон
- TTПродюсер
Trin
Thomsen
- ККХудожница
Кристин
Костер
- EBХудожник
Emilie
Bøge Dresler
- ЛДМонтажёр
Лайн
Дженсен
- НОМонтажёр
Нильс
Остенфельд
- БХОператор
Бальтазар
Хертель