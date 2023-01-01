Зови меня папой (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Эмиль и Виктор — неразлучные друзья с детства и напарники по работе. Но всё меняется, когда Виктор вдруг начинает встречаться с матерью Эмиля. Возникает нешуточное семейное противостояние, полное ревности и неожиданных поворотов. Дружба трещит по швам, а ужины по выходным превращаются в настоящий ситком!



Сериал Зови меня папой 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.