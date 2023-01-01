Зови меня папой
Wink
Сериалы
Зови меня папой
2023, Call Me Dad 1 сезон
Драма, Комедия18+
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Зови меня папой (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эмиль и Виктор — неразлучные друзья с детства и напарники по работе. Но всё меняется, когда Виктор вдруг начинает встречаться с матерью Эмиля. Возникает нешуточное семейное противостояние, полное ревности и неожиданных поворотов. Дружба трещит по швам, а ужины по выходным превращаются в настоящий ситком!

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Страна
Дания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Зови меня папой»