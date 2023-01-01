Зорро 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

Сюжет

Всем, кто соскучился по конным погоням, эффектным появлениям и торжеству справедливости: смотрите сериал «Зорро» (2024). 1 сезон саги о Диего де ла Вега расскажет зрителю о непростой ситуации в Лос-Анджелесе, когда обычные меры закона уже не могут защитить народ от нечестных на руку дельцов.



Дон де ла Вега — герой прошлого, единственным полем боя для которого теперь является правовое. Однако ему приходится вспомнить старые навыки и вновь взяться за шпагу, когда один из бизнесменов начинает набирать влияние за счет шантажа и подкупа. Де ла Вега не намерен терпеть в своем городе подобных личностей и полон решимости разобраться с негодяем лично. Вот только его геройские выходки ставят под угрозу отношения с возлюбленной и собственным отцом…



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