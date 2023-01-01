Зорро. Сезон 1
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Зорро
1-й сезон

Зорро 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

7.62024, Zorro 8 серий
Приключения, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Всем, кто соскучился по конным погоням, эффектным появлениям и торжеству справедливости: смотрите сериал «Зорро» (2024). 1 сезон саги о Диего де ла Вега расскажет зрителю о непростой ситуации в Лос-Анджелесе, когда обычные меры закона уже не могут защитить народ от нечестных на руку дельцов.

Дон де ла Вега — герой прошлого, единственным полем боя для которого теперь является правовое. Однако ему приходится вспомнить старые навыки и вновь взяться за шпагу, когда один из бизнесменов начинает набирать влияние за счет шантажа и подкупа. Де ла Вега не намерен терпеть в своем городе подобных личностей и полон решимости разобраться с негодяем лично. Вот только его геройские выходки ставят под угрозу отношения с возлюбленной и собственным отцом…

Сможет ли Диего вернуть гражданам справедливость, а себе — покой? Смотрите сериал «Зорро» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

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