Зорро 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Яркий приключенческий сериал о герое в маске и плаще с лауреатом «Оскара» и «Золотого глобуса» Жаном Дюжарденом («Артист»,«99 франков») в главной роли. «Зорро» рассказывает о благородном доне Диего де ла Вега, который давно ушел на покой, оставив геройство, и превратился в мэра Лос-Анджелеса. Но когда в городе набирает силу бизнесмен, добившийся влияния с помощью коррупции и шантажа, главный герой теряет терпение. Он решает начать против злодея борьбу, вооружившись рапирой, сев на коня и скрыв лицо маской. Вот только его желание справедливости теперь начинает угрожать браку с Габриэллой (Одри Дана, «Афера доктора Нока») и отношениям с отцом (Андре Дюссолье, «Амели»). Что окажется важнее – семья или справедливость?

