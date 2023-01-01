Зорро (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Зорро возвращается! Французский приключенческий сериал «Зорро» 2024 года с оскароносным Жаном Дюжарденом вновь воплотит на экране историю героя в маске и плаще.



Дон Диего де ла Вега оставил геройские поступки в далеком прошлом, став мэром Лос-Анджелеса. Однако чувство справедливости вновь разгорится в нем ярким пламенем, когда в городе появится бизнесмен, стремящийся грязными методами распространить свое влияние. Де ла Вега, облачившись в маску для сокрытия своей личности, берет восстановление порядка в свои руки — а также рапиру и поводья верного коня. Однако его отчаянные меры ставят под удар брак с прекрасной Габриэллой и отношения с отцом.



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