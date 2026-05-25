Золотой час (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Детектив Мардик бежит из тюрьмы и узнает, что над Европой вновь нависла террористическая угроза. Удастся ли ему оставить международных преступников и доказать свою невиновность, покажет сериал «Золотой час», 2 сезон которого вы найдете на Wink.
Спустя несколько дней после событий первого сезона детектив Мардик попадает за решетку, где ему предстоит провести как минимум 90 дней. Но вместо того, чтобы ждать освобождения, он исполняет дерзкий план побега и отправляется на поиски улик, которые смогли бы снять с него обвинения. Тем временем влиятельная ультраправая группировка готовит террористическую атаку на конференцию высокопоставленных политиков в Брюсселе. Преступники проникли в европейскую разведку, полицию и даже армию.
Сможет ли Мардик найти союзников в неравном противостоянии с террористами, расскажет «Золотой час». Сериал, 2 сезон которого наполнен неожиданными поворотами сюжета, уже доступен на Wink.
СтранаНидерланды
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
Рейтинг
- ББРежиссёр
Бобо
Боерманс
- НДАктёр
Насрдин
Дхар
- ЭПАктриса
Эллен
Паррен
- НМАктёр
Набил
Маллат
- АШАктёр
Аббас
Ширафкан
- ЯдАктёр
Янник
де Ваал
- ТвАктриса
Тамар
ван ден Доп
- СВАктриса
Софи
Вельдхёйзен
- МЭАктёр
Марко
Эрадус
- МААктёр
Мохаммед
Азай
- МвАктёр
Маттео
ван дер Грейн
- МБПродюсер
Марни
Блок
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ФЛХудожник
Флориан
Легтерс