Золотой час. Сезон 2
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Золотой час
2-й сезон

Золотой час (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

8.32025, Het gouden uur 6 серий
Триллер, Драма18+
Афганца, служащего в голландской полиции, подозревают в организации теракта. У него есть 60 минут, чтобы найти настоящих виновных

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Детектив Мардик бежит из тюрьмы и узнает, что над Европой вновь нависла террористическая угроза. Удастся ли ему оставить международных преступников и доказать свою невиновность, покажет сериал «Золотой час», 2 сезон которого вы найдете на Wink.

Спустя несколько дней после событий первого сезона детектив Мардик попадает за решетку, где ему предстоит провести как минимум 90 дней. Но вместо того, чтобы ждать освобождения, он исполняет дерзкий план побега и отправляется на поиски улик, которые смогли бы снять с него обвинения. Тем временем влиятельная ультраправая группировка готовит террористическую атаку на конференцию высокопоставленных политиков в Брюсселе. Преступники проникли в европейскую разведку, полицию и даже армию.

Сможет ли Мардик найти союзников в неравном противостоянии с террористами, расскажет «Золотой час». Сериал, 2 сезон которого наполнен неожиданными поворотами сюжета, уже доступен на Wink.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотой час»