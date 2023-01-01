WinkСериалыЗолотая Медуза1-й сезон
Золотая Медуза (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
7.92005, Золотая Медуза. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы, Криминал16+
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Сюжет
В небольшой курортный черноморский городок возвращается Екатерина Зацепина, бывшая «Мисс России», а ныне — успешная фотомодель. Возобновляется почти забытый любовный треугольник между Катей и двумя ее друзьями детства, профессиональным телохранителем Дуловым и офицером МЧС Медуновым. Старшая сестра Кати давно и безнадежно влюблена в Дулова и заявляет, что беременна от него…
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СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Криминал, Мелодрамы
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