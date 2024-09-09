Золотая Медуза (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В небольшой курортный черноморский городок возвращается Екатерина Зацепина, бывшая «Мисс России», а ныне — успешная фотомодель. Возобновляется почти забытый любовный треугольник между Катей и двумя ее друзьями детства, профессиональным телохранителем Дуловым и офицером МЧС Медуновым. Старшая сестра Кати давно и безнадежно влюблена в Дулова и заявляет, что беременна от него…

