Золотая Медуза (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.22005, Золотая Медуза. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Криминал16+
В небольшой курортный черноморский городок возвращается Екатерина Зацепина, бывшая «Мисс России», а ныне — успешная фотомодель. Возобновляется почти забытый любовный треугольник между Катей и двумя ее друзьями детства, профессиональным телохранителем Дуловым и офицером МЧС Медуновым. Старшая сестра Кати давно и безнадежно влюблена в Дулова и заявляет, что беременна от него…
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Криминал, Мелодрама
Время52 мин / 00:52
4.2 КиноПоиск