Золотая Медуза. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Золотая Медуза
1-й сезон
1-я серия

Золотая Медуза (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.22005, Золотая Медуза. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Криминал16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В небольшой курортный черноморский городок возвращается Екатерина Зацепина, бывшая «Мисс России», а ныне — успешная фотомодель. Возобновляется почти забытый любовный треугольник между Катей и двумя ее друзьями детства, профессиональным телохранителем Дуловым и офицером МЧС Медуновым. Старшая сестра Кати давно и безнадежно влюблена в Дулова и заявляет, что беременна от него…

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Криминал, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

4.2 КиноПоиск