Жизнь вне Земли. Сезон 1
Wink
Сериалы
Жизнь вне Земли
1-й сезон

Жизнь вне Земли (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.62017, Life Beyond Earth 2 серии
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Рассматривается возможность развития жизни в океанах далеких миров, включая места в нашей Солнечной системе. Какие виды микробной жизни могут существовать? Будет ли эта жизнь иметь структуру схожую с ДНК, или это будут формы жизни основанные на углероде?


Сериал Жизнь вне Земли 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг