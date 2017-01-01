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Жизнь вне Земли (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.72017, Life Beyond Earth
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
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О сериале
Рассматривается возможность развития жизни в океанах далеких миров, включая места в нашей Солнечной системе. Какие виды микробной жизни могут существовать? Будет ли эта жизнь иметь структуру схожую с ДНК, или это будут формы жизни основанные на углероде?
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