Жизнь вне Земли. Сезон 1. Серия 1
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Жизнь вне Земли
1-й сезон
1-я серия

Жизнь вне Земли (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72017, Life Beyond Earth
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассматривается возможность развития жизни в океанах далеких миров, включая места в нашей Солнечной системе. Какие виды микробной жизни могут существовать? Будет ли эта жизнь иметь структуру схожую с ДНК, или это будут формы жизни основанные на углероде?

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Страна
Чехия, США
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

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