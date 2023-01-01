Жизнь вне Земли (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В документальном сериале «Жизнь вне Земли» рассматривается возможность развития жизни в океанах далеких миров, включая места в нашей Солнечной системе. Какие виды микробной жизни могут существовать? Будет ли эта жизнь иметь структуру схожую с ДНК, или это будут формы жизни, основанные на углероде? Все эти и другие вопросы будут заданы в сериале «Жизнь вне Земли».



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