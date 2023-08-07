Жизнь вне Земли. Сезон 1. Серия 2
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Жизнь вне Земли
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Жизнь вне Земли (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.72017, Life Beyond Earth
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рассматривается возможность развития жизни в океанах далеких миров, включая места в нашей Солнечной системе. Какие виды микробной жизни могут существовать? Будет ли эта жизнь иметь структуру схожую с ДНК, или это будут формы жизни основанные на углероде?

Страна
США, Чехия
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск