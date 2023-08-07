Рассматривается возможность развития жизни в океанах далеких миров, включая места в нашей Солнечной системе. Какие виды микробной жизни могут существовать? Будет ли эта жизнь иметь структуру схожую с ДНК, или это будут формы жизни основанные на углероде?

