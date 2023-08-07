WinkСериалыЖизнь вне Земли1-й сезон2-я серия
Жизнь вне Земли (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72017, Life Beyond Earth
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рассматривается возможность развития жизни в океанах далеких миров, включая места в нашей Солнечной системе. Какие виды микробной жизни могут существовать? Будет ли эта жизнь иметь структуру схожую с ДНК, или это будут формы жизни основанные на углероде?
СтранаСША, Чехия
ЖанрДокументальный
Время46 мин / 00:46
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