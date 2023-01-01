Здесь такого не бывает (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 8
- 18+41 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 9
- 18+41 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 10
- 18+41 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 11
- 18+41 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 12
- 18+40 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 13
- 18+41 мин
Здесь такого не бывает
Сезон 1 Серия 14
Сюжет
Адвокат пытается понять, почему даже в самых маленьких городах происходят убийства. Документальный сериал «Здесь такого не бывает» — проект с Хилари Бертон Морган, которая стремится пролить свет на темные стороны маленьких поселений.
1998 год. В городе, где живет всего 5 тысяч человек, происходит жуткое преступление. Донна Браун, работница местного общепита, убита выстрелом в упор. У полиции сразу же появляется подозреваемый на основе прошлых судимостей. Однако даже после его ареста убийства продолжаются, а незаслуженно обвиненный так и продолжает сидеть в тюрьме. Это не единственный случай, который привлек адвоката Хилари Бертон Морган, жену актера Джеффри Дина Моргана. Таинствен�ные отравления, исчезновения и подозрительные пожары — лишь немногое из того, с чем придется столкнуться ведущей в попытке понять, как трагедии влияют на небольшие сообщества, где все друг друга знают.
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